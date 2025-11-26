◇NBAカップ第3戦レイカーズ135−118クリッパーズ（2025年11月25日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（27）が25日（日本時間26日）の本拠地クリッパーズ戦で先発出場。得意の3Pシュートや豪快なワンハンドダンクを叩き込んだ。2戦連続2桁得点となる13得点3リバウンドをマーク。チームもルカ・ドンチッチの大活躍で5連勝を飾った。そしてNBAカップでは3連勝を飾って、決勝トーナメント進出を決めた。「