２６日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比５．８４ポイント（０．１５％）安の３８６４．１８ポイントと３日ぶりに反落した。新規材料に乏しい中で売りが先行する流れ。中国指標の発表を前に、買いが手控えられている。中国では２７日に１０月の工業企業利益、３０日に１１月の製造業ＰＭＩと非製造業ＰＭＩが公表される予定。製造業ＰＭＩについては、前月の４９．０から４９．２にやや上向くとの予想だ