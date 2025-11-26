高市首相は26日の国会での党首討論で、立憲民主党の野田代表から、高市政権発足後に加速している円安について「高市円安」と指摘され、物価高につながる懸念を問われたのに対し、「様々な状況を見ながら必要な手立てを講じる」と述べた。野田代表は「物価高対策は急務だ。特に食卓を中心に、まさに食料インフレだという状況であるので、早く手を講じなければいけないのは当然だ」と指摘し、「高市円安的な流れだ。円安は明らかに物