雲南省プーアル市の景邁山でこのほど、希少な寄生植物「寄生花（SapriahimalayanaGriff）」が確認された。葉がなく、根を深く張ることもなく、枝もない特殊な形態の寄生花は、ほとんどの時間を地下で過ごし、姿を見せることはない。そして、茎が木本性つる植物に寄生し、根の栄養分を吸収して生育する。繁殖期に入った時だけ、一生かけて蓄積してきたエネルギーを凝縮させ、花期は短いものの、鮮やかな花を咲かせ、これによって生