新潟県内でもインフルエンザの感染が広がっています。11月26日時点で、休校や学級閉鎖となっている学校が相次いでいます。日本学校保健会のデータによりますと26日午後3時現在、県内でインフルエンザにより休校となっているのは10校、学年閉鎖や学級閉鎖など合わせて400クラスとなっています。県教育庁保健体育課によると最近、増加してきているということです。県が20日に発表した直近1週間の1定点医療機関あたりの患者報告