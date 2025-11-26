国分太一さんの番組降板を決定した日本テレビの対応をめぐり、日本弁護士連合会に人権救済の申し立てを行っている国分さんが26日、都内で会見を開き、現在の心境を語ったうえ、関係者らに謝罪しました。■関係者らに謝罪…国分さん会見国分太一さん（51）「自らとった行動により傷つけてしまった当事者の方に、遅くなりましたが、また直接ではなくこのような形になり、大変恐縮ではありますが、心からおわびの気持ちをお伝えさせて