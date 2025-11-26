お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃん、良ちゃんが２５日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。この日のゲストは、空気階段・鈴木もぐら。もぐらが麻雀への熱い思いを明かすと、鬼越の２人は可愛がってもらっている大先輩・山田邦子の肉親に凄腕の雀士がいることを明かした。金ちゃんが「山田邦子さんの弟さんが、麻雀のプロで。すごいのよ。いろんな人、Ｍリーグの方とかみん