女優の寺島しのぶ（52）が26日、自身のインスタグラムを更新。フジテレビの元アナウンサー・川端健嗣氏（63）との2ショット写真を披露した。寺島は25日に、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。同番組の人気企画「牛肉ぴったんこチャレンジ」で、300グラムの肉の切り出しに挑戦した寺島は、この投稿で「300グラムゲーム、くっ悔しい！」と振り返った。そして同局の元アナウンサー・川端氏との2