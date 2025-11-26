「瀬戸内オーシャンズＸ日本財団会長杯」（２６日、宮島）最終日を迎えた宮島ボートは、１号艇で人気を集めた今泉友吾（３５）＝東京・１１２期・Ａ１＝がコンマ１２のＳで逃げて勝利。カドから同タイミングのＳでまくって出た秋元哲（埼玉）はあと一歩及ばず２着に終わった。天候が不安定だった５日目は５Ｒから安定板を装着して争われたが、最終日は穏やかな水面コンディション。準優でただ一人逃げを決め、予選２位から