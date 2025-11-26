現職の市長が部下の既婚男性とホテルで密会を繰り返していた問題。前橋市の小川晶市長は続投の方針から一転、きのう退職願を提出しましたが、一体、決断の背景に何があったのでしょうか。突然の「退職願」提出から一夜明け。前橋市小川晶 市長「（Q.退職願を出された理由は？）おはようございます。（Q.今度の市長選に出られますか？）おはようございます」けさ、登庁した小川市長は「笑顔」でした。前橋市小川晶 市