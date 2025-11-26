大分市佐賀関の大規模火災で出るがれきなど災害廃棄物が、約1万3千トンに上るとみられることが26日、市の試算で分かった。市内全域で出る家庭ごみ1カ月分の約1.5倍に相当する。市は仮置き場を設けるなどして円滑な処理と地域の復興を目指す。試算では、火災現場に木造家屋が多いことを考慮。市災害廃棄物処理計画に基づき、木造家屋1棟が全焼して出る廃棄物を78トンとし、焼損した約170棟分で合計約1万3千トンになると見込んだ