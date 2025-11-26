解散したＴＯＫＩＯの元メンバー・国分太一が２６日、都内で記者会見を開き、ＴＯＫＩＯメンバーへの思いを語った。元メンバーの城島茂と松岡昌宏には昨日、会見を開くことを伝え、「この５か月間、私から公の場で語ることがなかった。それでも『ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！』は継続して、かなり複雑な思いでお仕事をしていたと思います。本当に申し訳ないということを伝えましたが、メンバーからは『今の思いをしっかりと伝えてき