◆報知新聞社後援女子プロゴルフツアーメジャー最終戦ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯プロアマ戦（２６日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）大会特別協賛のリコーに所属するホステスプロの河本結（リコー）が２６日、プロアマ戦で最終調整した。地元の愛媛・松山市で臨んだ前週の大王製紙エリエール・レディースは、発熱や喉を痛めるなど体調を崩しながら１５位に入った。宮崎入り後、２５日は４ホールのア