女優の田中麗奈（４５）が２６日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演。就寝前の?ほっこりルーティン?について明かした。高校時代の１９９８年に抜擢されたジュースＣＭのキャラ、初代「なっちゃん」も、今は１児のママ。田中は２０１６年に５歳上の医師と結婚し、１９年に出産した一人娘は５歳になる。娘を寝かしつけた後の１５分が、ひと息つく自由時間だそう。「ボ〜ッとぼんやりしたりとか、今