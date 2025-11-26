巨人は２６日、日本ハムから国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使した松本剛外野手（３２）と入団で合意したと発表した。松本は帝京高から２０１１年ドラフト２位で日本ハム入り。２０２２年には新庄剛志監督の下で開幕４番に起用され、打率３割４分７厘で首位打者とベストナイン（外野手部門）を受賞した。安打を放つ技術に優れた右打者で、プロ１４年間で通算７７３試合に出場。安定感のある守備力も証明してきた。今季は