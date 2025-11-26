²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¡¢ÃæÂ¼È»¿Í¤¬£²£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÍèÇ¯£±·î¤Î²ÎÉñ´ìºÂ¸ø±é¡ÖÔè½é½ÕÂç²ÎÉñ´ì¡×¡Ê£±·î£²¡Á£²£µÆü¡ËÌë¤ÎÉô¡Ö½÷»¦ÌýÃÏ¹ö¡Ê¤ª¤ó¤Ê¤´¤í¤·¤¢¤Ö¤é¤Î¤¸¤´¤¯¡Ë¡×¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£´¶¾ð¤Î¤Þ¤Þ¤ËÀ¸¤­¤ëÌý²°¡Ö²ÏÆâ²°¡×¤ÎÆ»³ÚÂ©»Ò¡¦Í¿Ê¼±Ò¤Î¿Í´Ö¤é¤·¤¤¼å¤µ¤òÀ¸¡¹¤·¤¯ÉÁ¤­¡¢¾×·âÅª¤Ê»¦¤·¤Î¾ì¤µ¤¨¤âÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë¶á¾¾Ìçº¸±ÒÌç¤ÎÌ¾ºî¡£Í¿Ê¼±ÒÌò¤Ï¥À¥Ö¥ë¥­¥ã¥¹¥È¤Ç¹¬»ÍÏº¤Ï£²£°£±£¸Ç¯°ÊÍè¡¢£¸Ç¯¤Ö¤ê£¶ÅÙÌÜ¡¢È»¿Í¤Ï½éÌò¤À¤Ã¤¿