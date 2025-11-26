解散したグループ「ＴＯＫＩＯ」の国分太一が「コンプライアンス上の問題行為」を理由にバラエティー番組から降板させた日本テレビの対応に瑕疵（かし）があったとし、日弁連に人権救済を申し立てた件について、司法記者クラブで会見したことを受け、２６日、日本テレビはコメントを発表した。同局は「従来から申し上げているとおり、『コンプライアンス違反行為があった』ということ以上に公にできることはございません」と回答