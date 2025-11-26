資料郵便局の配達車両 日本郵便で配達員の飲酒を検査する「点呼」が適切に行われていなかった問題で、国土交通省中国運輸局は26日、新たに岡山県の2カ所の郵便局に対し、自動車の使用停止処分を通知しました。実際に車両が使えなくなるのは12月3日からです。 処分を受けたのは、岡山県吉備中央町の賀陽郵便局（1台・109日）と真庭市の湯原郵便局（2台・55日）です。 中国運輸局によりますと、行政処分の発表は9回目で