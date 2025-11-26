２６日の東京株式市場は主力株をはじめ広範囲に買いが広がり、日経平均株価は続急伸となった。一時は１０００円を超える上昇をみせる場面もあった。 大引けの日経平均株価は前営業日比８９９円５５銭高の４万９５５９円０７銭と続急伸。プライム市場の売買高概算は２３億２１６７万株、売買代金概算は６兆１０６７億円。値上がり銘柄数は１４２２、対して値下がり銘柄数は１５７、変わらずは３３銘柄だった。 きょう