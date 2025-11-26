メインシナリオ・・・20日の高値112.29円から軟化しており、短期のトレンドは下向きに傾いている。25日に18日以来の安値水準となる110.44円まで一時下落しており、一目均衡表の基準線の110.21円を下抜き、110円の節目も割り込めば、14日の安値109.57円を試す可能性がある。14日の安値109.57円を維持できないようなら、6日の安値108.20円が下値の目標になる。 サブシナリオ・・・一方、24日の高値111.44円を上抜き、21日の高値