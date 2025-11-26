メインシナリオ…高値圏からの調整の後はもみ合いとなっている。21日線がサポートとなって支持されており、もみ合い一巡後は上値を追う展開となりそうだ。その場合、11月20日の高値102.49が最初のポイントとなる。ここを抜けて来ると、ボリンジャーバンド＋３σの102.72、103円節目を試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、基準線の100.35、100円の節目、11月6日の安値98.83などを試すとみられる