高市政権で初めてとなる党首討論が行われ、高市首相と野党4党首が、悪化する日中関係などについて論戦を交わしました。中継です。党首討論で立憲民主党の野田代表は、高市首相の国会での発言が、結果として日中関係の悪化を招いたとしてその責任を問いただしました。立憲・野田代表「一議員のころから考えていたことを総理大臣になって自衛隊の最高指揮官として言葉にしていいかどうかというのはこれは別の問題だと私は思うんです