25日、レバノンの首都ベイルートで取材に応じるUNIFILのアーディル報道官（共同）【ベイルート共同】イスラエルとレバノンの親イラン民兵組織ヒズボラを巡る停戦合意に関し、国連レバノン暫定軍（UNIFIL）のアーディル報道官は25日、イスラエル軍の攻撃継続により「水面下で緊張は高まっている」と懸念を表明、レバノンの安定回復にはイスラエル軍の撤収が不可欠だと訴えた。昨年11月の停戦発効から27日で1年となるのを前に首