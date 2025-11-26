今季最終戦のツアー選手権リコー杯への意気込みを語る佐久間朱莉＝26日、宮崎CC女子ゴルフの国内四大大会で今季最終戦のツアー選手権リコー杯は27日から宮崎県の宮崎CCで行われる。26日は出場選手が最終調整し、前週に初の年間女王を決めた佐久間朱莉は「一年の締めくくり。最後にいい終わり方ができれば」と意気込みを語った。今季は4月の初優勝を皮切りに最多となる4勝をマーク。高精度のプレーで安定して上位に入り、ビッグ