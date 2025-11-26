関東は晴れる日が多く、洗濯日和が続く。紅葉の見頃を迎えている所では紅葉狩り日和。ただ、空気が乾燥するため、火の元や喉のケアに注意。また、朝晩と昼間の寒暖差が大きいため、体調管理にも注意が必要。晴れる日が多い洗濯日和が続く紅葉狩り日和明日27日(木)は日中いっぱい晴れますが、夜は前線が通過するため、雨の降る所があるでしょう。お帰りが遅くなる方は、折りたたみの傘があると安心です。28日(金)以降は、高気圧