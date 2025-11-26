デフリンピック東京大会（読売新聞社協賛）は２６日の閉会式で幕を閉じる。１００年の歴史の中で初めて、日本での開催が実現した今大会。会場には国内外から２８万人の観客が訪れ、熱気に包まれた１２日間だった。（デジタル編集部・反保真優）２８万人が競技会場で応援第１回デフリンピックからちょうど１００年の今大会は、五輪の聖火リレーを模した「光のリレー」で、選手や関係者が球形の光をつなぎ、幕を開けた。柔道会場