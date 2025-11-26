ヤクルトの松本健吾投手が２６日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、４００万円増の２０００万円でサインした（金額は推定）。２年目の今季は６月後半に１軍昇格を果たし、リリーフとして２３試合に登板。これまで主に先発を務めていた松本健にとって、初の試みだったが「まさか自分がリリーフで１軍に帯同することになるとは思ってなかったですけど、どんな形であれ１軍で投げることができたので、いろんな意味でいいシ