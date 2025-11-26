プロ野球・西武は26日、野村大樹選手と育成選手として再契約したことを発表しました。野村選手は2024年途中にトレードでソフトバンクから西武に加入。今季は腰のけがで手術したこともあり、出場は13試合にとどまり、打率.171の成績でした。背番号は120に変更となります。