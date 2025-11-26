5月に静岡市駿河区で事故を起こしたにも関わらず、警察に報告しなかったとされる中日新聞の男性社員に対し、静岡区検が道路交通法違反の罪で略式起訴後、静岡簡易裁判所から罰金の略式命令を受けていたことがわかりました。起訴状によりますと、中日新聞の男性社員（33）は、静岡総局で記者をしていた5月、駿河区内の道路で乗用車を運転中に街路樹などに衝突する事故を起こしたにも関わらず、警察に報告しなかった罪に問われていま