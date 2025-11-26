契約更改交渉を終え、記者会見で抱負を記した色紙を掲げるDeNAの森原＝26日、横浜市の球団事務所DeNAの森原康平投手が26日、横浜市の球団事務所で契約交渉し、現状維持の年俸1億円で新たに2年契約を結んだ。9年目の今季は30試合に登板し、防御率2.57で11ホールド。国内フリーエージェント（FA）権を行使せずに残留し「まだこのチームでやりたい。体と心を整えて、年間で稼働する」と決意を新たにした。蝦名達夫外野手は2千万円