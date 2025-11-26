福島県相馬市の立谷秀清市長東日本大震災による甚大な被害から復興に当たってきた福島県相馬市の立谷秀清市長（74）が任期満了に伴う12月14日告示、21日投開票の市長選に出馬せず、6期目の今期限りで引退することが26日、市への取材で分かった。岩手、宮城、福島3県によると、震災と東京電力福島第1原発事故で被災した計42市町村のうち、当時からの首長は宮城県気仙沼市、福島県川内村の2市村となる。立谷氏は引退の意向を25日