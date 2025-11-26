クリッパーズ戦で相手をマークするレーカーズの八村＝ロサンゼルス（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは25日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスでのクリッパーズ戦に先発して30分52秒プレーし、2戦連続2桁となる13得点、3リバウンドだった。チームは135―118で連勝を5に伸ばし、13勝4敗とした。この試合はシーズン中のトーナメント戦「NBAカップ」の3戦目で、レーカーズは無傷の