第19回朝日杯オープン戦2次予選で公式戦通算1600勝目を挙げた羽生善治九段＝26日午後、東京都渋谷区の将棋会館将棋の羽生善治九段（55）は26日、東京都渋谷区の将棋会館で指された第19回朝日杯オープン戦2次予選で千田翔太八段（31）を破り、節目となる公式戦通算1600勝目（731敗、勝率6割8分6厘）を挙げ、自身の最多記録を更新した。歴代2位は昭和の巨人といわれた故大山康晴15世名人の1433勝で、3位は谷川浩司17世名人（63）