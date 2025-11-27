ガソリン補助金と価格のイメージ政府は27日から、ガソリン価格を抑制する補助金を1リットル当たり5円増額して20円とした。年末に予定されるガソリン税の暫定税率（25円10銭）廃止に向け、急な価格変動を避けるための移行措置。店頭価格には数日から1週間程度かけて反映され、当面は値下がりが続きそうだ。政府は暫定税率廃止を物価高対策の目玉と位置付け、家計の負担を減らす狙いだ。政府は12月31日の暫定税率廃止に向け、今