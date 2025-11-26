コクヨの初代「キャンパスノート」コクヨのキャンパスノートが今年、1975年の発売から50年を迎えた。書きやすさを追求し、累計37億冊以上を販売。キャンパスを使った勉強方法の提案を通じて、新たに付箋やクリップなどを発売した。利用者拡大に向けて製品を拡充し、文具ブランドへの成長を目指す。初代のキャンパスノートは、当時では珍しかった背面をのり付けする「無線とじ」を採用した。見開きしやすく、オレンジ色と青色の