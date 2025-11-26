集会で登壇する「在日クルド人と共に」の温井立央代表＝26日午後、国会外国人に対する規制強化の動きや「排外主義」に反対する集会が26日、国会内で開かれた。弁護士や支援団体の関係者らが参加し、外国人や民族的マイノリティーの人権を保障する基本法の制定を求める声明を発表した。声明はNPO法人「移住者と連帯する全国ネットワーク（移住連）」などの連名。政府が主張する「秩序ある共生社会」を「外国人に対する管理や監