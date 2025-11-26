「交通税」について議論された滋賀県税制審議会＝26日午前、滋賀県庁滋賀県は26日、地域交通を支える新たな財源として導入を検討する「交通税」の制度具体化を県税制審議会に諮問した。税収の使い道や課税方法を議論し、来年3月末までに中間答申をまとめてもらう。少子高齢化や運転手の担い手不足が課題となる中、交通網再編や利用促進の財源に充てたい考えだ。交通税が導入されれば全国初となる。課税の開始時期は未定という