ワクチン注射から帰宅後、パパさんの膝にしがみついて離れない子猫さんを映した動画が「X」で話題になりました。【動画】「指チュパ」する子猫さん「病院でワクチンを打たれて帰宅したきび」こんなひと言とともに動画を投稿したのは「むぎときび」（@mugitokoromo）さん（以下、飼い主さん）です。「おつかれ！いっぱい甘えてね」「よく頑張った」「えらいね、頑張ったね。 甘えてくる仕草が可愛いです。」子猫さんへのねぎらい