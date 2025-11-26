ソフトバンクの岩崎峻典投手（22）が26日、みずほペイペイドーム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、60万円増の年俸860万円でサインした。（金額は推定）東洋大からドラフト6位で入団。プロ1年目の今季は5月25日のオリックス戦（鹿児島）でプロ初登板も1回3失点。1軍登板はこの1試合にとどまり、ルーキーイヤーの防御率は27.00に終わった。岩崎は「（プロ初登板は）自分の実力のなさを確認できた試合だった。今シーズン、思