ソフトバンクの前田悠伍投手（20）が26日、みずほペイペイドーム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、100万円増の年俸1100万円でサインした（金額は推定）。今季は3試合に登板。7月13日の楽天戦（楽天モバイルパーク）で6回無失点でプロ初勝利を挙げた。前田悠は「少ない試合数だけど、1軍でも少しは通用するかなというふうには感じた。でも（相手は）レベルアップしてくると思うので、それ以上の練習をしてその人たちに負け