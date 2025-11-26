＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ事前情報◇26日◇宮崎カントリークラブ(宮崎県)◇6543ヤード・パー72＞メルセデス・ランキング1位に輝き、年間女王として最終戦に臨む佐久間朱莉が史上5人目の快挙に挑む。ここまで年間平均ストロークは『69.9382』。今週の4日間を287ストローク、トータル1アンダーで回れば、『69.9994』となり、申ジエ（韓国）、山下美夢有、竹田麗央、岩井明愛に次いで、“70切り”を達成する。【