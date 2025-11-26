11月25日から12月１日までは「犯罪被害者週間」です。 広島市内でも被害者支援活動を理解してもらおうと街頭キャンペーンが行われました。 このキャンペーンは被害者支援活動に目を向けてもらい理解をしてもらおうと約２０年前からほぼ毎年実施されています。 26日、広島被害者支援センターや県警のほか大学生のボランティアなど、約５０人が参加し準備された啓発用リーフレット１０００組を配りました