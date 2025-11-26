¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¡Ê52¡ËÃæÂ¼È»¿Í¡Ê31¡Ë¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¡ÖÔè½é½ÕÂç²ÎÉñ´ì¡×¡Ê1·î2¡Á25Æü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¡Ë¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡Ö½÷»¦ÌýÃÏ¹ö¡×¤Î¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¶á¾¾Ìçº¸±ÒÌç¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢ÑëÆáÅª¤Ë¿Í¤ò¤¢¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ç¿Í¸ø¤ÎÍ¿Ê¼±Ò¤ò¥À¥Ö¥ë¥­¥ã¥¹¥È¤Ç¤Ä¤È¤á¤ë¡£¹¬»ÍÏº¤Ï6²óÌÜ¡¢È»¿Í¤Ï2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢½éÌò¤Î»þ¤Ï2¿Í¤È¤âÊÒ²¬¿Îº¸±ÒÌç¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹¬»ÍÏº¤Ï¡Ö¾¾Åè²°¤Î¤ª¤¸¤µ¤Þ¤¬ºî¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ìò¡£Èþ¤·¤¯¡¢¤­¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤