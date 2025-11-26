ユーチューバーてんちむ（32）が26日、インスタグラムのストーリーズを更新。自身が代表を務める東京・六本木のショークラブ「スーパースパーク東京」でのショーダンサーとしての活動を卒業すると発表した。てんちむは、12月1日に同ショークラブで自身のバースデーイベントを開催することを告知するとともに「併せてこの日にすぱすぱを卒業します!」と報告。「今後は出役ではなく、アドバイザーと言う形で完全に裏方として携わらせ