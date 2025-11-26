死にたい女子大生が60歳の親友と大学生活を楽しんで死ぬ話【漫画】本編を読む日常の出来事の着眼点を変えるとおもしろいエッセイ漫画がXで大きくバズった、さてよ(@sateyo)さんの創作漫画「死にたい女子大生が60歳の親友と大学生活を楽しんで死ぬ話」を紹介しよう。■ネガティブな大学生とポジティブな60歳の"ちょっと奇妙な関係性"がおもしろい！【漫画】死にたい女子大生が60歳の親友と大学生活を楽しんで死ぬ話死にたい女子大生