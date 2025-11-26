乾燥や寒暖差により、体調不良や睡眠の質の低下が気になる冬。しかし、その要因には冬の空気や寒さだけでなく、“睡眠中の口呼吸”が潜んでいる場合もあるという。【写真】今井さんによるマウステープの実演今回は、気付かぬうちに生活にさまざまな不便を生んでいるかもしれない口呼吸について、みらいクリニック院長で内科医の今井一彰さんにインタビュー。口呼吸のリスクを指摘し、鼻呼吸に変える口の「あいうべ体操」を考案した