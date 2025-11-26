関西大学千里山キャンパス・凛風館2階にある「ディノア」は、約1,000席を備えた学生食堂。メニューは100種類以上と非常に豊富で、どんぶり・麺類・カレー・定食まで幅広く楽しめる。看板メニューとして「マグマ丼」や「からあげマヨ丼」など、多彩などんぶりが揃い、しっかり食べたい学生から人気。サラダバーや惣菜バーも充実しており、量や栄養バランスを自分好みに調整できる点も魅力のひとつだ。さらに、学生に嬉しい