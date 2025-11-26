２２日、天津美術館で始まった「北宗一脈方大開絵画展」を観覧する来館者たち。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津11月26日】中国天津市の天津美術館で22日、中国山水画の代表的流派「北宗山水」を継承する書画家、方大開（ほう・だいかい）氏の個展が始まった。北宗山水特有の剛健で雄大な画風に現代的な美意識も取り入れた近年の代表作70点余りを展示している。展覧会は中国国民党革命委員会天津市委員会、天津市美術