◆ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２６日・グランドプリンスホテル新高輪）ファームの選手を表彰する第一部のスポンサー表彰で、巨人の石塚裕惺内野手がスポーツニッポン選定新人賞を受賞した。ドラフト１位で入団した今季は２度の負傷離脱に見舞われるも、２軍で３割２分７厘の成績を残した。９月に１軍に昇格すると同２３日の広島戦（マツダ）でプロ初安打を放った。石塚はオース