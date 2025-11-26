ソフトバンク・前田悠伍投手が２６日、みずほペイペイで契約更改交渉に臨み、１００万増の年俸１１００万円でサインした。２３年ドラフト１位で入団した２年目左腕は、今季は３試合で１勝１敗、防御率３・９７。７月１３日の楽天戦（楽天モバイル）でプロ初勝利をマークした。今年１０月のドラフトでホークスは、スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手をドラフト１位指名した。面識はなかったものの、同学年で高校時代からのス